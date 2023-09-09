Управленцы лиги больше не думают, что Шэй Гилджес-Александер запросит обмен из «Оклахомы»

Управленцы НБА изменили мнение о том, как сложится карьерный путь защитника «Оклахомы» .

Как сообщает The Athletic, менеджеры в лиге больше не думают, что 25-летний Гилджес-Александер в ближайшее время запросит обмен из «Тандер».

Канадец в 2021 году подписал с «Оклахомой» продление контракта на 5 лет и 179 миллионов долларов, которое вступило в силу в сезоне-22/23.

Клуб в минувшем сезоне участвовал в турнире плей-ин и, как ожидается, в обозримом будущем начнет возвращаться на ведущие позиции в конференции.

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