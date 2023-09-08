Журналист SI Крис Манникс: «Блэйзерс» верят, что с течением времени на Дэмиана Лилларда появится спрос»

Теги Миннесота Филадельфия Портленд НБА Оклахома-Сити Джеймс Харден Дэмиан Лиллард Карл-Энтони Таунс Шэй Гилджес-Александер Лугенц Дорт Джош Гидди Чет Холмгрен Джо Кронин Баскетбол

Журналист Sports Illustrated Крис Манникс считает, что руководство «Портленда» намеренно взяло паузу в переговорах по Дэмиану Лилларду, чтобы подождать лучшего предложения.

«Среди причин, по которым «Портленд» не сделал ход с Лиллардом, и почему я считаю возможным, даже вероятным, что Лиллард будет в составе «Блэйзерс», когда через несколько недель откроются тренировочные лагеря, – это то, что Джо Кронин и фронт-офис верят, что рынок на Лилларда появится. И они могут оказаться правы. Каковы будут приоритеты «Филадельфии», если или когда они определятся по Джеймсу Хардену? А если «Тимбервулвз» вдруг будут готовы обменять Карла-Энтони Таунса? Конкуренция может стать тем толчком, который нужен «Майами», чтобы поднять свое предложение.

Позвольте мне предложить еще один сценарий: Допустим, «Тандер» хорошо стартуют. У «Оклахомы» есть франчайз (Шэй Гилджес-Александер), быстро прогрессирующий плеймейкер (Джош Гидди) и один из лучших защитников НБА (Лу Дорт). В состав команды входит Чет Холмгрен, пропустивший весь прошлый сезон.

Если «Оклахома» окажется в середине списка участников плей-офф Западной конференции, рассмотрит ли «Тандер» возможность приобретения Лилларда?» – написал Манникс.

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2 комментария

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Tim Timson
если Оклахома хорошо стартует, то зачем ей ломать бэккорт свой из указанных людей?)
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МЗ
Лиллард Оклахоме??? Этому челу еще денежку платят? Или он сам доплачивает, чтобы его недомысли на спорте выкладывали?)))
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