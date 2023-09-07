Стив Нэш – о Гилджес-Александере: «Он один из моих любимых игроков и продолжает становиться все лучше»

Теги Стив Нэш НБА сборная Канады Оклахома-Сити Чемпионат мира по баскетболу 2023 Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

Член Зала славы Стив Нэш остался под впечатлением от игры атакующего защитника сборной Канады Шэя Гилджеса-Александера на чемпионате мира-2023.

«У него ведь все прекрасно получается, верно? Он понимает игру, чувствует игру, осознает, что на нем лежит ответственность за команду. Это невероятно, когда в твоей команде есть такой игрок.

Он один из моих любимых игроков и продолжает становиться все лучше. Будет интересно наблюдать за его игрой до конца его карьеры, и пусть в майке сборной Канады это продлится как можно дольше», – сказал Нэш в интервью Sportsnet.

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2 комментария

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VKing24
Полностью согласен, и Шэй, и Гилджес, а особенно Александер скоро будут на МВП претендовать
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dbraver
Ответ VKing24
Полностью согласен, и Шэй, и Гилджес, а особенно Александер скоро будут на МВП претендовать
Три Гершмитта
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