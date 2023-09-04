Шэй Гилджес-Александер о своем наборе навыков: «Единственное, чего мне не хватает – это сна»

Защитник сборной Канады и «Оклахомы» не остался в стороне после вчерашнего завирусившегося заявления форварда «Индианы» .

Топпин в подкасте Тео Пинсона Run Your Race заявил, что считает лидера «Тандер» более мастеровитым игроком (англ. deeper bag – больший набор навыков), чем («Даллас»).

Гилджес-Александр на своей странице в соцсети ответил в виде четверостишья.

«Они спорят о моем наборе навыков, ведь знают, что единственное, чего мне не хватает – это сна. Уехал из дома на полтора месяца, пока не гарантировал себе поездку в Париж в следующем году, но не на Неделю моды», – написал защитник.

Самая молодая страна мира пробилась на Олимпиаду-2024. Родина Манута Бола выступила на ЧМ лучше Франции

Звезда бега считает, что чемпионы НБА не должны называть себя «чемпионами мира». Это очень задело всех в лиге

Сэм Прести собрал вместе Дюрэнта, Уэстбрука и Хардена, но не смог их обуздать. Краткая история «Тандер»