Шэй Гилджес-Александер о своем наборе навыков: «Единственное, чего мне не хватает – это сна»
Защитник сборной Канады и «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер не остался в стороне после вчерашнего завирусившегося заявления форварда «Индианы» Оби Топпина.
Топпин в подкасте Тео Пинсона Run Your Race заявил, что считает лидера «Тандер» более мастеровитым игроком (англ. deeper bag – больший набор навыков), чем Лука Дончич («Даллас»).
Гилджес-Александр на своей странице в соцсети ответил в виде четверостишья.
«Они спорят о моем наборе навыков, ведь знают, что единственное, чего мне не хватает – это сна. Уехал из дома на полтора месяца, пока не гарантировал себе поездку в Париж в следующем году, но не на Неделю моды», – написал защитник.
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