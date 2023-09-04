Шэй Гилджес-Александер о своем наборе навыков: «Единственное, чего мне не хватает – это сна»

Теги НБА сборная Канады Оклахома-Сити Лука Дончич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Шэй Гилджес-Александер Оби Топпин Баскетбол

Защитник сборной Канады и «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер не остался в стороне после вчерашнего завирусившегося заявления форварда «Индианы» Оби Топпина.

Топпин в подкасте Тео Пинсона Run Your Race заявил, что считает лидера «Тандер» более мастеровитым игроком (англ. deeper bag – больший набор навыков), чем Лука Дончич («Даллас»).

Гилджес-Александр на своей странице в соцсети ответил в виде четверостишья.

«Они спорят о моем наборе навыков, ведь знают, что единственное, чего мне не хватает – это сна. Уехал из дома на полтора месяца, пока не гарантировал себе поездку в Париж в следующем году, но не на Неделю моды», – написал защитник.

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5 комментариев

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AaaaRrrr
Подписи ШГА добрались до спортса)
+5
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Сергей Пузанков
словарного запаса тоже не хватает, даже weeks зарифмовать не смог
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Light Yagami
Кринжа навалил знатно.
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Abdulla
«Превосходство — это когда есть на что насрать, и есть чем»
- ШГА, ой...Джейсон Стэтхем -
0
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