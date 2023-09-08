Светислав Пешич: «Гилджес-Александер – один из лучших игроков, которых я видел за карьеру»

Теги сборная Сербии НБА Светислав Пешич сборная Канады Оклахома-Сити Чемпионат мира по баскетболу 2023 Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич подвел итоги полуфинального матча ЧМ-2023 с Канадой (95:86).

«Я очень горжусь своими игроками, нашей командой, тренерским штабом и медицинским персоналом. Отличная победа.

Считаю Канаду лучшей защитной командой на турнире. Но и мы в обороне не так плохи. Сегодня мы еще раз продемонстрировали, что умеем играть в защите и проводить быстрые атаки. Для меня самым важным в этом матче было не позволить канадцам набирать очки во время перехода. Ключевой момент.

К тому же мы показали хорошую защиту 1 на 1, особенно против Шэя Гилджес-Александера. Он один из лучших игроков, которых я видел за свою карьеру. Ему еще нужно время и опыт, но он отличный игрок», – признался Пешич.

Гилджес-Александер провел худшую для себя с точки зрения результативности первую половину на турнире (5 очков, 3 фола), набрав в общей сложности 15 очков и 9 результативных передач.

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