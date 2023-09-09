Лука Дончич набрал 29 очков, 10 подборов и 8 передач, Словения обыграла Италию в матче за 7-е место ЧМ-2023

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Сборная Словении обыграла команду Италии в матче за 7-е место ЧМ-2023 – 89:85.

Лидер словенцев Лука Дончич набрал 29 очков, 10 подборов и 8 передач.

За 38 минут игрок «Далласа» реализовал 8 из 15 с игры. Он также совершил 3 перехвата при 9 потерях.

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3 комментария

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ygcn5c2ty9
и 9 потерь) был близок к квадруплу, хаха
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Костя Кот
Ответ болельщег
Лука красавчик, бьется каждый матч. На фоне зажравшихся звезд нба выглядит очень положительно
избалованный пончик
+1
-1
0
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