Лука Дончич набрал 29 очков, 10 подборов и 8 передач, Словения обыграла Италию в матче за 7-е место ЧМ-2023
Сборная Словении обыграла команду Италии в матче за 7-е место ЧМ-2023 – 89:85.
Лидер словенцев Лука Дончич набрал 29 очков, 10 подборов и 8 передач.
За 38 минут игрок «Далласа» реализовал 8 из 15 с игры. Он также совершил 3 перехвата при 9 потерях.
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