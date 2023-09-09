Сборная Словении обыграла команду Италии в матче за 7-е место ЧМ-2023 – 89:85.

Лидер словенцев набрал 29 очков, 10 подборов и 8 передач.

За 38 минут игрок « » реализовал 8 из 15 с игры. Он также совершил 3 перехвата при 9 потерях.

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