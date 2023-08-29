Саша Дончич, отец суперзвезды сборной Словении и « » оценил лидерские качества разыгрывающего.

Саша также поделился ожиданиями от выступления словенской команды на ЧМ-2023.

«В этом году Лука официально стал капитаном команды, но, как мне кажется, лидером он был и раньше. Не только в сборной, но и в «Далласе». К 24 годам у него богатый опыт выступления в лидерской роли. Уверен, что он является и будет отличным лидером.

Ожидания? У Словении серьезные проблемы из-за травм игроков, так что, если мы доберемся до Манилы, это будет большим успехом для команды. Выход в четвертьфинал, это такая история... Всего одна игра, может случиться что угодно», – заявил Саша Дончич.

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