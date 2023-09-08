«Мэверикс» не нравится, что Дончич часто вступает в споры с судьями
Обозреватель ESPN Тим Макмэн рассказал о том, что «Даллас» не в восторге от поведения лидера команды Луки Дончича, который часто спорит с судьями.
Во время матча 1/4 финала ЧМ-2023 против Канады представляющий Словению Дончич открыто выражал недовольство судейством и был удален за два технических замечания.
«Джейсон Кидд много раз публично критиковал Луку за это. То же самое сильно расстраивало их бывшего тренера Рика Карлайла.
Лука так сильно переживает из-за судей, что забывает об игре. Его больше заботят трое арбитров, чем пятерка соперников», – заявил Макмэн.
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