Обозреватель ESPN Тим Макмэн рассказал о том, что « » не в восторге от поведения лидера команды , который часто спорит с судьями.

Во время матча 1/4 финала ЧМ-2023 против Канады представляющий Словению Дончич открыто выражал недовольство судейством и был удален за два технических замечания.

« много раз публично критиковал Луку за это. То же самое сильно расстраивало их бывшего тренера .

Лука так сильно переживает из-за судей, что забывает об игре. Его больше заботят трое арбитров, чем пятерка соперников», – заявил Макмэн.

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