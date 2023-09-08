«Мэверикс» не нравится, что Дончич часто вступает в споры с судьями

Теги Даллас Рик Карлайл Джейсон Кидд сборная Словении НБА судьи Лука Дончич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Обозреватель ESPN Тим Макмэн рассказал о том, что «Даллас» не в восторге от поведения лидера команды Луки Дончича, который часто спорит с судьями.

Во время матча 1/4 финала ЧМ-2023 против Канады представляющий Словению Дончич открыто выражал недовольство судейством и был удален за два технических замечания.

«Джейсон Кидд много раз публично критиковал Луку за это. То же самое сильно расстраивало их бывшего тренера Рика Карлайла.

Лука так сильно переживает из-за судей, что забывает об игре. Его больше заботят трое арбитров, чем пятерка соперников», – заявил Макмэн.

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1 комментарий

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Daishi
Меньше в попу надо было дуть, а больше по рукам давать, сами поспособствовали взращиванию этой принцессы Лукерьи, а теперь не нравится, что она рожу кривит и ножкой сучит при каждом удобном случае.) И особо уже ничего не сделаешь, ибо сбежит.
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