Майк Тоби: «Этим летом Дончич гораздо серьезнее заботится о себе. Он свежий и отдохнувший»
Центровой сборной Словении Майк Тоби рассказал о том, что его звездный товарищ по команде Лука Дончич серьезно относится к своему питанию.
По мнению Тоби, звездный игрок «Далласа» выглядит отдохнувшим и заряженным.
«Как мне кажется, Лука выглядит отдохнувшим. Он выглядит свежо, он в хорошей форме, этим летом он гораздо серьезнее заботится о своем теле, о себе. Это видно по его питанию, по тому, как он выглядит: он в гораздо лучшей форме. Я действительно вижу большой шаг вперед, если мы говорим об этой составляющей его профессионализма. Как показалось, Лука более сфокусирован на цели», – заявил Тоби.
Натурализованный американский баскетболист отметил, что мастерство Дончича является главной надеждой словенцев в борьбе на ЧМ-2023.
«Лука великолепен. Он поддерживал нас все это время, он был феноменален, как и всегда. Соперникам приходится концентрировать на нем все свое внимание. Такое случается, когда ты один из лучших игроков в мире», – заявил Тоби.
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