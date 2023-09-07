Лука Дончич: «Я уважаю Диллона Брукса, хоть он многим и не нравится»
Разыгрывающий сборной Словении и «Далласа» Лука Дончич после поражения от Канады отдал должное форварду Диллону Бруксу.
«Диллон сыграл отлично. Он полностью выкладывался в обороне, как и всегда.
Многим он не нравится, но я уважаю его. Уважаю за то, что он делает, и он делает это очень хорошо», – сказал Дончич.
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