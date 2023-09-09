Джавейл Макги решил перейти в «Сакраменто», несмотря на интерес со стороны «Голден Стэйт»

Теги Майк Браун Голден Стэйт Сакраменто НБА Джавейл Макги Баскетбол

Центровой Джавейл Макги после отчисления из «Далласа» решил перейти в «Сакраменто».

Макги выбрал «Кингз», несмотря на интерес со стороны «Голден Стэйт», в составе которого в 2017 и 2018 годах становился чемпионом НБА.

В тренерский штаб тех команд «Уорриорз» входил возглавляющий ныне «Сакраменто» Майка Браун. Как информирует обозреватель Сэм Эмик, на решение Макги повлияли хорошие отношения со специалистом и шанс на получение более значимой роли.

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1 комментарий

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The_Enot
Жаль что не в Голден Стэйт, со скамейки еще вполне может.
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