Пять центровых будут бороться за два места в составе «Сакраменто»

У « » на данный момент имеются контракты с шестью центровыми: , , , , Неэмиашем Кетой и Скалом Лабиссьером.

Макги недавно подписал гарантированный контракт сроком на один год на условиях ветеранского минимума. Сабонис и Лень также имеют гарантированные контракты.

«Кингз» планируют перевести Лабиссьера в G-лигу. Таким образом, Макги, Лень, Ноэл и Кета будут бороться за два места в составе. Украинский баскетболист имеет полностью гарантированный минимальный контракт сроком на один год. Соглашение Ноэла включает 300 тысяч долларов гарантированных денег, которые вырастут до 600 тысяч, если он останется в составе к первому матчу сезона.

«Кингз» недавно продлили Кету на 2-летний контракт на общую сумму 4,2 миллиона долларов, но сделка включает только 250 000 долларов гарантированных денег в первый год без каких-либо гарантий на второй сезон.

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