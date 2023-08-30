« » рассматривает вариант с подписанием центрового (35 лет, 213 см).

«Кингз» могут подписать Макги после того, как он станет свободным агентом. Во вторник «Мэверикс» отчислили опытного «большого».

В прошлом сезоне Макги провел за техасский клуб 42 матча, набирая в среднем 4,4 очка и 2,5 подбора. Центровой является трехкратным чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт» и «Лейкерс».

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