«Сакраменто» проявляет интерес к Джавейлу Макги

Теги возможные переходы Даллас Сакраменто НБА Джавейл Макги Баскетбол

«Сакраменто» рассматривает вариант с подписанием центрового Джавейла Макги (35 лет, 213 см).

«Кингз» могут подписать Макги после того, как он станет свободным агентом. Во вторник «Мэверикс» отчислили опытного «большого».

В прошлом сезоне Макги провел за техасский клуб 42 матча, набирая в среднем 4,4 очка и 2,5 подбора. Центровой является трехкратным чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт» и «Лейкерс».

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