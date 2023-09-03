«Сакраменто» официально объявил о переходе центрового Джавейла Макги (213 см, 35 лет).

Прошедший сезон Макги провел в «Далласе», где в 42 матчах набирал 4,4 очка и 2,5 подбора за 8,5 минуты в среднем.

«Маверикс» на этой неделе отчислили центрового, у которого по контракту оставалось два года и 11,7 миллиона долларов.

Бигмэн является трехкратным чемпионом в составе «Голден Стэйт» и «Лейкерс» и хорошо знаком главному тренеру « » Майку Брауну.

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