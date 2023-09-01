Центровой Джавейл Макги (213 см, 35 лет) станет игроком «Кингс», сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

Прошедший сезон Макги провел в «Далласе», где в 42 матчах набирал 4,4 очка и 2,5 подбора за 8,5 минуты в среднем. На днях «Мэверикс» отчислили «большого», у которого по контракту оставалось два года (11,7 миллиона долларов).

Центровой является трехкратным чемпионом в составе «Голден Стэйт» и «Лейкерс» и хорошо знаком главному тренеру « » Майку Брауну.