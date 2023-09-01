Джавейл Макги продолжит карьеру в «Сакраменто»

Теги переходы Сакраменто НБА Джавейл Макги Баскетбол

Центровой Джавейл Макги (213 см, 35 лет) станет игроком «Кингс», сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

Прошедший сезон Макги провел в «Далласе», где в 42 матчах набирал 4,4 очка и 2,5 подбора за 8,5 минуты в среднем. На днях «Мэверикс» отчислили «большого», у которого по контракту оставалось два года (11,7 миллиона долларов).

Центровой является трехкратным чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт» и «Лейкерс» и хорошо знаком главному тренеру «Сакраменто» Майку Брауну.

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6 комментариев

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Tim Timson
теперь с Ноэлем и Ленем составят самое деревянное трио центров на лавке в НБА. Сабонису придется отрабатывать свой новый контракт сполна)
+23
0
+23
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Алексей Ильин
Макги в итоге провёл карьеру покруче Казинса
Здоровья легендам
+14
0
+14
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STAT
Ответ Tim Timson
теперь с Ноэлем и Ленем составят самое деревянное трио центров на лавке в НБА. Сабонису придется отрабатывать свой новый контракт сполна)
программа по озеленению территории арены идет полным ходом
+8
0
+8
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Nikolay
Раньше бы на смех подняли, два сапога пара. А теперь и в плей-офф играют и 3-кратный чемпион
+5
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Too F
удачи мабою
+1
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Сергей Орлов
Ответ Tim Timson
теперь с Ноэлем и Ленем составят самое деревянное трио центров на лавке в НБА. Сабонису придется отрабатывать свой новый контракт сполна)
Про деревянное трио – в точку)
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