Георгиос Барцокас: «Олимпиакос» подпишет еще одного игрока. Есть несколько вариантов»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос чемпионат Греции Георгиос Барцокас Баскетбол

Главный тренер «Олимпиакоса» Георгиос Барцокас поделился информацией, что греческий гранд еще не совершил свое последнее подписание в текущее межсезонье.

«Возьмем еще одного игрока. Мы – команда высокого уровня, и нужно взять парня, который сделает нас лучше. Есть 3-4 варианта», – сказал Барцокас.

Через две недели «Олимпиакос» примет участие в небольшом предсезонном турнире, на котором встретится с «Жальгирисом» и «Маккаби» из Тель-Авива.

«Гвардиола сказал мне: «Самая большая ложь – что ко всем игрокам нужно относиться одинаково». История Светислава Пешича

Карлик Джонс, Артурс Жагарс и 172-сантиметровый японец – люди, которых раскрыл чемпионат мира

Что ваша любимая команда НБА делала этим летом. Восток

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий