Георгиос Барцокас: «Олимпиакос» подпишет еще одного игрока. Есть несколько вариантов»

Главный тренер « » Георгиос Барцокас поделился информацией, что греческий гранд еще не совершил свое последнее подписание в текущее межсезонье.

«Возьмем еще одного игрока. Мы – команда высокого уровня, и нужно взять парня, который сделает нас лучше. Есть 3-4 варианта», – сказал Барцокас.

Через две недели «Олимпиакос» примет участие в небольшом предсезонном турнире, на котором встретится с «Жальгирисом» и «Маккаби» из Тель-Авива.

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