«Это серьезная проблема». Серджо Скариоло согласился, что в Европе не хватает молодых местных игроков

Главный тренер « » согласился с коллегой (« »), который ранее заявил, что европейским командам высшего уровня не хватает молодых местных игроков и им приходится полагаться на иностранцев.

«Это объективный факт, а не мнение. Бесспорно, мы все согласны. Не потому, что Гиоргиос сделал интересное замечание, а потому, что мы все об этом знаем. Это серьезная проблема.

Поскольку у иностранцев есть возможность выступать со статусом местного игрока, не родившись в этой стране и не проведя в ней большую часть жизни, игроки с двумя, тремя, четырьмя сезонами в молодежном секторе — в зависимости от страны — развиваются, но не проходят отбор. У них обычно нет той любви и привязанности к команде, способности наследовать и передавать ценности. Это плюс с точки зрения нематериальных активов, которые создают команды и являются их основой.

Если у команды есть сильный костяк ​​из местных игроков, у нее есть преданность и чувство привязанности, готовность прикладывать дополнительные усилия и жертвовать. Конечно, этого можно добиться и другими способами, но лучше иметь местных игроков», – сказал Скариоло.

Никола Йокич – идеал европейского экспорта. Меняет НБА сам, а не меняется ради нее