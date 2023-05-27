«Это серьезная проблема». Серджо Скариоло согласился, что в Европе не хватает молодых местных игроков

Теги Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Серджо Скариоло чемпионат Италии Виртус Георгиос Барцокас Баскетбол

Главный тренер «Виртуса» Серджо Скариоло согласился с коллегой Георгиосом БарцокасомОлимпиакос»), который ранее заявил, что европейским командам высшего уровня не хватает молодых местных игроков и им приходится полагаться на иностранцев.

«Это объективный факт, а не мнение. Бесспорно, мы все согласны. Не потому, что Гиоргиос сделал интересное замечание, а потому, что мы все об этом знаем. Это серьезная проблема.

Поскольку у иностранцев есть возможность выступать со статусом местного игрока, не родившись в этой стране и не проведя в ней большую часть жизни, игроки с двумя, тремя, четырьмя сезонами в молодежном секторе — в зависимости от страны — развиваются, но не проходят отбор. У них обычно нет той любви и привязанности к команде, способности наследовать и передавать ценности. Это плюс с точки зрения нематериальных активов, которые создают команды и являются их основой.

Если у команды есть сильный костяк ​​из местных игроков, у нее есть преданность и чувство привязанности, готовность прикладывать дополнительные усилия и жертвовать. Конечно, этого можно добиться и другими способами, но лучше иметь местных игроков», – сказал Скариоло.

Никола Йокич – идеал европейского экспорта. Меняет НБА сам, а не меняется ради нее

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий