Георгиос Барцокас – обладатель приза имени Александра Гомельского лучшему тренеру года

Теги Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Желимир Обрадович Партизан Александр Гомельский Георгиос Барцокас Баскетбол

Главный тренер «Олимпиакоса» Георгиос Барцокас второй год подряд признан специалистом года в Евролиге.

Барцокас привел свою команду к первому месту в регулярном чемпионате с результатом 24-10. Затем под его руководством «красные» 12-й раз вышли в «Финал четырех», одержав победу в серии плей-офф над стамбульским «Фенербахче» (3-2), которая сделала его первым тренером в истории Евролиги, выигравшим 4 пятых матча серии.

Это его третья награда. До этого специалист получал ее в сезоне-2012/13 (победитель Евролиги), а также в прошлом году (4 место).

Как сообщает журналист Донатас Урбонас, вторым в голосовании стал главный тренер «Партизана» Желько Обрадович.

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2 комментария

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Сергей Орлов
Прокатили Обрадовича.
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wfih2rnhq4
Он тренировал локо же?
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