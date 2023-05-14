Георгиос Барцокас – обладатель приза имени Александра Гомельского лучшему тренеру года

Главный тренер « » второй год подряд признан специалистом года в .

Барцокас привел свою команду к первому месту в регулярном чемпионате с результатом 24-10. Затем под его руководством «красные» 12-й раз вышли в «Финал четырех», одержав победу в серии плей-офф над стамбульским «Фенербахче» (3-2), которая сделала его первым тренером в истории Евролиги, выигравшим 4 пятых матча серии.

Это его третья награда. До этого специалист получал ее в сезоне-2012/13 (победитель Евролиги), а также в прошлом году (4 место).

Как сообщает журналист Донатас Урбонас, вторым в голосовании стал главный тренер « » Желько Обрадович.

«Голден Стэйт» сложил чемпионские полномочия! «Лейкерс» – в финале Запада

Дальние передачи Кевина Лава – редкое искусство. Овладел им благодаря неумению бросать, тренировкам отца и равнению на знаменитого крестного

9 кругов ада: как молодой «Хьюстон» закончил сезон