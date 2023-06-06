Айзейя Кэнан останется в «Олимпиакосе» еще на один сезон

Греческий « » решил воспользоваться опцией продления контракта с разыгрывающим Айзейей Кэнаном (32 года, 183 см) на следующий сезон, сообщает инсайдер Маттео Андреани.

Официально о сделке будет объявлено после финальной серии плей-офф чемпионата Греции «Олимпиакос» – «Панатинаикос» (1-0).

Кэнан не был включен в состав «Олимпиакоса» на плей-офф греческой лиги. Сообщалось, что будущее американского защитника в команде определится в конце сезона после разговора с руководством клуба и тренером .

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