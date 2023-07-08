Костас Слукас стал игроком «Панатинаикоса»

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Панатинаикос чемпионат Греции Георгиос Барцокас Костас Слукас Баскетбол

Бывший разыгрывающий «Олимпиакоса» Костас Слукас (33 года, 188 см) подписал трехлетний контракт с «Панатинаикосом». Клуб из Афин официально объявил о приобретении.

33-летний греческий игрок провел за «Олимпиакос» два сезона. Слукас покинул клуб из-за спора с главным тренером Георгиосом Барцокасом по поводу роли в команде. 

По информации греческих СМИ, за три сезона в «Пао» Слукас заработает около 10 миллионов евро.

 В прошедшем сезоне Евролиги Слукас набирал 11,0 очка, 2,1 подбора и 5,6 передачи в среднем за матч. «Олимпиакос» дошел до финала Евролиги, где уступил «Реалу».

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4 комментария

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Дмитрий Дашковский
Чет прям слукас вообще к главному врагу ох болелы непоймут
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+2
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Arturitto
Ещё один а ля Марио Фернандес и Медина.
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malinin
Пао усиливается под Атамана
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dato akhaladze
Ответ Дмитрий Дашковский
Чет прям слукас вообще к главному врагу ох болелы непоймут
Как Спанулис, только наоборот
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