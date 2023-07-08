Костас Слукас стал игроком «Панатинаикоса»

Бывший разыгрывающий « » (33 года, 188 см) подписал трехлетний контракт с « ». Клуб из Афин официально объявил о приобретении.

33-летний греческий игрок провел за «Олимпиакос» два сезона. Слукас покинул клуб из-за спора с главным тренером по поводу роли в команде.

По информации греческих СМИ, за три сезона в «Пао» Слукас заработает около 10 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Евролиги Слукас набирал 11,0 очка, 2,1 подбора и 5,6 передачи в среднем за матч. «Олимпиакос» дошел до финала Евролиги, где уступил «Реалу».

Катастрофа Ясикявичюса, разоблачение Майка Джеймса, шедевр Серхио Юля. Что останется после «Финала четырех» Евролиги