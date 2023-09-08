58% пользователей Sports.ru считали, что США или Канада станут чемпионами мира по баскетболу

В преддверии финального поединка чемпионата мира-2023 по баскетболу между Сербией и Германией можно подвести предварительные итоги опроса пользователей Sports.ru.

Так, 58% респондентов посчитали, что чемпионами мира станут либо США (44%), либо Канада (14%). В воскресенье команды определят, кто станет обладателем бронзовых медалей турнира.

12% юзеров выбрали своим фаворитом Литву, а 7% – Словению. Прибалты завтра поборются за 5-е место на турнире, а команда Луки Дончича – за 7-е.

Наконец, лишь 14% проголосовавших сделали выбор в пользу финалистов турнира – Сербии (8%) и Германии (6%). Команды встретятся в воскресенье, в 15:45 по московскому времени.

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