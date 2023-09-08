58% пользователей Sports.ru считали, что США или Канада станут чемпионами мира по баскетболу

Теги сборная Литвы сборная Германии сборная США сборная Сербии сборная Словении сборная Канады Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

В преддверии финального поединка чемпионата мира-2023 по баскетболу между Сербией и Германией можно подвести предварительные итоги опроса пользователей Sports.ru.

Так, 58% респондентов посчитали, что чемпионами мира станут либо США (44%), либо Канада (14%). В воскресенье команды определят, кто станет обладателем бронзовых медалей турнира.

12% юзеров выбрали своим фаворитом Литву, а 7% – Словению. Прибалты завтра поборются за 5-е место на турнире, а команда Луки Дончича – за 7-е.

Наконец, лишь 14% проголосовавших сделали выбор в пользу финалистов турнира – Сербии (8%) и Германии (6%). Команды встретятся в воскресенье, в 15:45 по московскому времени.

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6 комментариев

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quznez
Ответ Savardus
Эти люди потом еще Пу на 6 лет переизберут.
Люди, которые поставили на штаты?)) Бгг, вот это корреляции.
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Oleg Olegov
Ответ felix_r
Это потому что на Спортсе тусуются в основном фанаты НБА, которые слабо разбираются в баскетболе ;)
Ну справедливости ради, мы все таки немного шарим, и если бы за США приехали Мэджик Джонсон, Карим Абдул Джаббар и Майкл Джордан, то они, скорее всего, выиграли бы.
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felix_r
Это потому что на Спортсе тусуются в основном фанаты НБА, которые слабо разбираются в баскетболе ;)
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-4
0
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Александр
Ответ Oleg Olegov
Ну справедливости ради, мы все таки немного шарим, и если бы за США приехали Мэджик Джонсон, Карим Абдул Джаббар и Майкл Джордан, то они, скорее всего, выиграли бы.
если бы в сборную приехали пенсионеры, я бы охренел)
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Александр
Ответ felix_r
Это потому что на Спортсе тусуются в основном фанаты НБА, которые слабо разбираются в баскетболе ;)
Самый парадокс в том, что многие фанаты НБА, эту самую НБА почти не смотрят, максимум хайлайты)
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