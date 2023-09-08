Богдан Богданович: «Я очень счастлив и благодарен, а также рад за команду. Парни восприняли выход в финал как возможность, а не как дополнительное давление»

Капитан сборной Сербии Богдан Богданович после победы над Канадой (95:86) подвел итоги встречи, также поделившись ожиданиями от предстоящего финала против Германии.

«Я очень счастлив и благодарен, а также рад за команду. Знаю, сколько усилий мы приложили с первого дня; тренер был очень строг с нами, мне тоже было тяжело. Пару лет не был в сборной, я забыл, что это такое. Эту борьбу. В НБА тебе полотенца подносят, а здесь ты больше сам по себе. И мы вышли в финал.

Это станет возможностью для других парней. Никто не должен приезжать на матч уставшим. Если ты в игре, то выкладывайся. Это справедливо и профессионально. Мы уважаем всех, кто попал в состав или нет. Остаемся друзьями, мы их любим и нуждаемся в них.

Я доволен тем, как все отреагировали на выход в финал – они восприняли это как возможность, а не как дополнительное давление. Играть на чемпионате мира – это всего лишь пара шансов в жизни, и это один из лучших составов, с которыми я работал», – сказал Богданович.

«Гвардиола сказал мне: «Самая большая ложь – что ко всем игрокам нужно относиться одинаково». История Светислава Пешича

Карлик Джонс, Артурс Жагарс и 172-сантиметровый японец – люди, которых раскрыл чемпионат мира

Что ваша любимая команда НБА делала этим летом. Восток