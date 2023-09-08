Богдан Богданович: «Я очень счастлив и благодарен, а также рад за команду. Парни восприняли выход в финал как возможность, а не как дополнительное давление»

Теги сборная Германии сборная Сербии сборная Канады Богдан Богданович Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Капитан сборной Сербии Богдан Богданович после победы над Канадой (95:86) подвел итоги встречи, также поделившись ожиданиями от предстоящего финала против Германии.

«Я очень счастлив и благодарен, а также рад за команду. Знаю, сколько усилий мы приложили с первого дня; тренер был очень строг с нами, мне тоже было тяжело. Пару лет не был в сборной, я забыл, что это такое. Эту борьбу. В НБА тебе полотенца подносят, а здесь ты больше сам по себе. И мы вышли в финал.

Это станет возможностью для других парней. Никто не должен приезжать на матч уставшим. Если ты в игре, то выкладывайся. Это справедливо и профессионально. Мы уважаем всех, кто попал в состав или нет. Остаемся друзьями, мы их любим и нуждаемся в них.

Я доволен тем, как все отреагировали на выход в финал – они восприняли это как возможность, а не как дополнительное давление. Играть на чемпионате мира – это всего лишь пара шансов в жизни, и это один из лучших составов, с которыми я работал», – сказал Богданович.

«Гвардиола сказал мне: «Самая большая ложь – что ко всем игрокам нужно относиться одинаково». История Светислава Пешича

Карлик Джонс, Артурс Жагарс и 172-сантиметровый японец – люди, которых раскрыл чемпионат мира

Что ваша любимая команда НБА делала этим летом. Восток

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий