Стив Керр: «Джарен Джексон должен стараться избегать перебора фолов»

Теги сборная Литвы сборная США Стив Керр Чемпионат мира по баскетболу 2023 Джарен Джексон-младший Баскетбол

Главный тренер сборной США Стив Керр отметил, что проблемы Джарена Джексона с фолами сыграли важную роль в поражении команды от Литвы (104:110).

«Джарен должен стараться избегать перебора фолов. Ему нельзя получать первый фол в матче, он это знает. Мы покажем ему видео. Он нам нужен на площадке. Он один из наших лучших игроков.

Ранние фолы определенно изменили игру, вы видели, насколько эффективен он был на площадке. Ему нужно прибавить в этом смысле, он это знает», – сказал Керр.

Джексон провел на паркете около 15 минут, набрав 3 очка, сделав 1 подбор, 3 передачи и совершив 5 фолов.

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2 комментария

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zjwjx8zk6y
У него и в НБА постоянные проблемы с фолами, чел пытается в каждом моменте накрыть бросок, вместо того, чтобы изначально выиграть позицию. Совершенно неудивительно, что Валанчюнас его за 15 минут посадил на банку
+6
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+6
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Fronda
Если сборная США проигрывает из-за того, что Джексон провел на паркете 15 минут вместо 20, то оно должно стать поводом основательно задуматься болельщикам команды. Как контрпример, Германия без Франца Вагнера с учетом, что остальных игроков с трудом хватает на стартовую пятерку, одержала 5 побед из 5. Причем словенцам с Дончичем немцы привезли +29. В плей-офф проходных матчей уже не будет. А в непроходных у США было лишь две победы над Грецией без Адетокунбо и Черногорией с единственным Вучевичем в качестве серьезного игрока. С учетом поражения от Литвы получается 2-1. А в плей-офф потребуется 3-0. Конечно, оно все равно возможно, и США безусловные фавориты. Но если результат зависит от Джексона без фолов, то это странная ставка. Фолы и Джексон почти синонимы.
+2
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