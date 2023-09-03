Стив Керр: «Джарен Джексон должен стараться избегать перебора фолов»

Главный тренер сборной США Стив Керр отметил, что проблемы с фолами сыграли важную роль в поражении команды от Литвы (104:110).

«Джарен должен стараться избегать перебора фолов. Ему нельзя получать первый фол в матче, он это знает. Мы покажем ему видео. Он нам нужен на площадке. Он один из наших лучших игроков.

Ранние фолы определенно изменили игру, вы видели, насколько эффективен он был на площадке. Ему нужно прибавить в этом смысле, он это знает», – сказал Керр.

Джексон провел на паркете около 15 минут, набрав 3 очка, сделав 1 подбор, 3 передачи и совершив 5 фолов.

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