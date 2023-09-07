Стив Керр: «Германия, вероятно, была лучшей командой на турнире»
Главный тренер сборной США Стив Керр поделился ожиданиями от предстоящей полуфинальной встречи с Германией.
«Показывать высокий уровень, играть с большим желанием и агрессией, как в прошлом матче, – вот что нужно, чтобы победить Германию. Они очень хороши, и, вероятно, это лучшая команда на турнире, ведь они еще не проиграли ни одного матча. У них есть командная химия, отличный тренерский штаб, прекрасная физическая подготовка.
У нас есть много материала по Францу Вагнеру за последние два года, так что мы знаем, насколько он хорош, насколько он универсален. Он отлично вчера сыграл против Латвии, мы должны быть подготовлены», – сказал Керр.
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