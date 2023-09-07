Стив Керр: «Германия, вероятно, была лучшей командой на турнире»

Главный тренер сборной США Стив Керр поделился ожиданиями от предстоящей полуфинальной встречи с Германией.

«Показывать высокий уровень, играть с большим желанием и агрессией, как в прошлом матче, – вот что нужно, чтобы победить Германию. Они очень хороши, и, вероятно, это лучшая команда на турнире, ведь они еще не проиграли ни одного матча. У них есть командная химия, отличный тренерский штаб, прекрасная физическая подготовка.

У нас есть много материала по за последние два года, так что мы знаем, насколько он хорош, насколько он универсален. Он отлично вчера сыграл против Латвии, мы должны быть подготовлены», – сказал Керр.

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