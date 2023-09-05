Стив Керр: «США должны опираться на свою силу и мощь, подавляя соперников атлетизмом»

Главный тренер сборной США Стив Керр считает, что команда должна демонстрировать доминирующий стиль игры на ЧМ-2023.

«Мы должны опираться на свою силу и мощь, подавляя соперников атлетизмом. И дело не только в сочетании игроков на площадке, а в их мышлении», – считает Керр.

В воскресенье США проиграли Литве со счетом 104:110. Американцы уступили в борьбе за подбор 27-43, позволив оппонентам взять 18 подборов в нападении.

«Мы показали нашим ребятам определенные приемы, с помощью которых можем занимать лучшую позицию для подбора на обоих сторонах площадки. Нельзя допускать такое, что парни просто наблюдают за мячом после броска, вместо того, чтобы поворачиваться и искать позицию для подбора. Каждый эпизод имеет значение» – заявил Керр.

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