Стив Керр: «США должны опираться на свою силу и мощь, подавляя соперников атлетизмом»
Главный тренер сборной США Стив Керр считает, что команда должна демонстрировать доминирующий стиль игры на ЧМ-2023.
«Мы должны опираться на свою силу и мощь, подавляя соперников атлетизмом. И дело не только в сочетании игроков на площадке, а в их мышлении», – считает Керр.
В воскресенье США проиграли Литве со счетом 104:110. Американцы уступили в борьбе за подбор 27-43, позволив оппонентам взять 18 подборов в нападении.
«Мы показали нашим ребятам определенные приемы, с помощью которых можем занимать лучшую позицию для подбора на обоих сторонах площадки. Нельзя допускать такое, что парни просто наблюдают за мячом после броска, вместо того, чтобы поворачиваться и искать позицию для подбора. Каждый эпизод имеет значение» – заявил Керр.
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Там надо было ещё рассказать как защищаться и как двигать мяч в атаке, но это видимо в следующей главе будет.
Мощью там разве что Эдвардс и временами Джексон могут давить. Остальные длинные дрищи по классике современного баскетбола.
Литовцы постоянно давили под кольцо через Ривза . С эффективностью примерно 100%. Но Керр с той же упорностью продолжал держать Ривза на площадке. Пока тот наконец то не получил свой пятый фол .
Одного Кесслера крайне мало