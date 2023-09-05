Стив Керр: «США должны опираться на свою силу и мощь, подавляя соперников атлетизмом»

Теги сборная Литвы сборная США НБА Стив Керр Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Главный тренер сборной США Стив Керр считает, что команда должна демонстрировать доминирующий стиль игры на ЧМ-2023.

«Мы должны опираться на свою силу и мощь, подавляя соперников атлетизмом. И дело не только в сочетании игроков на площадке, а в их мышлении», – считает Керр.

В воскресенье США проиграли Литве со счетом 104:110. Американцы уступили в борьбе за подбор 27-43, позволив оппонентам взять 18 подборов в нападении.

«Мы показали нашим ребятам определенные приемы, с помощью которых можем занимать лучшую позицию для подбора на обоих сторонах площадки. Нельзя допускать такое, что парни просто наблюдают за мячом после броска, вместо того, чтобы поворачиваться и искать позицию для подбора. Каждый эпизод имеет значение» – заявил Керр.

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13 комментариев

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фанат баскетбола
Мы рассказали парням что надо подбирать, так победим.
Там надо было ещё рассказать как защищаться и как двигать мяч в атаке, но это видимо в следующей главе будет.
Мощью там разве что Эдвардс и временами Джексон могут давить. Остальные длинные дрищи по классике современного баскетбола.
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Михаил Бородовский
Сила есть, ума не надо.
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Andraey
Смотрел я игру с Литвой.
Литовцы постоянно давили под кольцо через Ривза . С эффективностью примерно 100%. Но Керр с той же упорностью продолжал держать Ривза на площадке. Пока тот наконец то не получил свой пятый фол .
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dev0
Ответ Мурзин Ринат
То ли Керр такой тупой, то ли ассистенты , но смотря матч с Литвой только слепому не бросилось в глаза, как команду топит Ингрэм, просто дыра в защите и черная дыра в нападении, получает мяч и никакого движения , только только сделали рывок и этот всё руинит
Тут ещё нужно добавить, что Ингрэма переместили во вторую пятерку, потому что он эффективен только с мячом в руках. У них был разговор с Керром, в котором Коуч пояснял причины решения. Но сильно это не помогло. Ингрэм, на удивление, либо не может, либо не хочет подстроиться под командные взаимодействия. Сильно выпадает из игры.
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Мурзин Ринат
То ли Керр такой тупой, то ли ассистенты , но смотря матч с Литвой только слепому не бросилось в глаза, как команду топит Ингрэм, просто дыра в защите и черная дыра в нападении, получает мяч и никакого движения , только только сделали рывок и этот всё руинит
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Куприн
А что не так то он сказал? Игроки не поумнеют за неделю и не выйдут на уровень соперников по части тактической адаптации к баскетболу ФИБА, поэтому нужно использовать свои сильные стороны активнее, т.е. тот же атлетизм.
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Igbin
Ибо это единственное, в чем сильны игроки НБА - физическая мощь, это их единственный ресурс, за счет которого они могут побеждать.
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Суперпупс
Ответ фанат баскетбола
Мы рассказали парням что надо подбирать, так победим. Там надо было ещё рассказать как защищаться и как двигать мяч в атаке, но это видимо в следующей главе будет. Мощью там разве что Эдвардс и временами Джексон могут давить. Остальные длинные дрищи по классике современного баскетбола.
Типа того. Атлетизмом эта команда точно не блещет.
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Alexander92
Ответ Andraey
Смотрел я игру с Литвой. Литовцы постоянно давили под кольцо через Ривза . С эффективностью примерно 100%. Но Керр с той же упорностью продолжал держать Ривза на площадке. Пока тот наконец то не получил свой пятый фол .
Да у Литвы по моему был план на игру - давить на Ривза, у них в этом очень неплохо получалось. Если бы у Ривза не было перебора фолов, то, думаю, что он бы провёл на площадке ещё больше времени, т.к. Керр просто не хотел замечать насколько Остин беспомощен в обороне и сколько очков он принёс в своё кольцо тем, что не умеет защищаться от слова совсем.
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Владимир Катасонов
Так а что удивляться. У США Джексон 1 подбор за 2 игры делает. Для него это крайне мало с его габаритами и роли в команде.

Одного Кесслера крайне мало
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michaeli
Ну больше с Литвой на этом чемпионате уже не встретятся. Во всяком случае не в матче за медали
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