Стив Керр: «Лошадь начинает набирать темп, когда видит, что конюшня уже близко»

Теги сборная Италии сборная США Стив Керр Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Главный тренер сборной США Стив Керр после разгрома Италии (100:63) в 1/4 финала ЧМ-2023 заявил, что его игроки начинают прибавлять, чувствуя приближение конца турнира.

«Мы проиграли прошлый матч, поэтому хотели ответить на поражение активной борьбой. Веселье и стремление победить неразрывно связаны. Когда вы сражаетесь, заряжаете энергией, двигаете мяч, игра начинает приносить удовольствие. Неважно, кто набирает очки и статистику. Главное – это команда.

Для нас это был пятинедельный путь. Осталось пять дней. Лошадь начинает набирать темп, когда видит, что конюшня уже близко. Наши парни чувствуют конец пути и прибавляют энергии и темпа. Они знают цель, и я не сомневаюсь, что в следующем матче они выйдут с такой же энергией», – сказал Керр.

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9 комментариев

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Aleksey001
Не следил за ЧМ, сегодня посмотрел матч - аж офигел: Эрик Споэльстра, топ-3 тренер НБА последних 10 лет - помощник тренера. Сидит на скамеечке, улыбается, советы раздаёт. И видно, что ему это абсолютно комфортно. Теперь я видел всё.
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гилберт
Ответ Aleksey001
Не следил за ЧМ, сегодня посмотрел матч - аж офигел: Эрик Споэльстра, топ-3 тренер НБА последних 10 лет - помощник тренера. Сидит на скамеечке, улыбается, советы раздаёт. И видно, что ему это абсолютно комфортно. Теперь я видел всё.
На ЧМ по хоккею, который как бы никому не нужен, а в Канаде за ним не следят, в штабе Канады работают три главных тренера клубов НХЛ, иногда три крутых тренера.
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kondratiy
Ответ Aleksey001
Не следил за ЧМ, сегодня посмотрел матч - аж офигел: Эрик Споэльстра, топ-3 тренер НБА последних 10 лет - помощник тренера. Сидит на скамеечке, улыбается, советы раздаёт. И видно, что ему это абсолютно комфортно. Теперь я видел всё.
Ну вообщем-то там за главного Стив Керр. Так что всё логично, всё на своих местах.
+5
-1
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гилберт
Карты, деньги, два кольца.
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Валера, настало твое время...
Лошадь пошла поперёк борозды, ей до п… и мне до п…. Есенин
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nikolaev-78
Осталось пять день. 😁. Ок. Как фильм звонок )
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Сергей Пузанков
Слишком топорная попытка заманить Йокича в ГСВ
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Сергей Пузанков
Ответ kondratiy
Ну вообщем-то там за главного Стив Керр. Так что всё логично, всё на своих местах.
Спо в подмастерьях у физрука? Логично
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