Главный тренер сборной США Стив Керр после разгрома Италии (100:63) в 1/4 финала ЧМ-2023 заявил, что его игроки начинают прибавлять, чувствуя приближение конца турнира.

«Мы проиграли прошлый матч, поэтому хотели ответить на поражение активной борьбой. Веселье и стремление победить неразрывно связаны. Когда вы сражаетесь, заряжаете энергией, двигаете мяч, игра начинает приносить удовольствие. Неважно, кто набирает очки и статистику. Главное – это команда.

Для нас это был пятинедельный путь. Осталось пять дней. Лошадь начинает набирать темп, когда видит, что конюшня уже близко. Наши парни чувствуют конец пути и прибавляют энергии и темпа. Они знают цель, и я не сомневаюсь, что в следующем матче они выйдут с такой же энергией», – сказал Керр.