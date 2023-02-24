Марко Гудурич после матча Евролиги остался в Белграде и может сыграть за сборную Сербии

Защитник «Фенербахче» Марко Гудурич после матча против «Партизана» остался в Белграде и может сыграть за сборную Сербии во встрече квалификации ЧМ-2023 с Великобританией.

Сербам предстоят игра с Грецией в Афинах 24 февраля и домашняя встреча с Великобританией 27 февраля. Для попадания на чемпионат мира команде нужна одна победа.

Если Сербия проиграет Греции, то Гудурич усилит национальную команду в матче с британцами. Он получил разрешение главного тренера « » .

В четверг Гудурич набрал 25 очков и помог «Фенербахче» победить со счетом 97:94.

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