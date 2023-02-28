«Фенербахче» подписал Тайлера Дорси

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Атакующий защитник Тайлер Дорси (27 лет, 196 см) продолжит карьеру в турецком «Фенербахче».

Как сообщает инсайдер Маттео Андреани, стороны заключили контракт с опцией продления до 2025 года. По неофициальным данным, игрок будет зарабатывать 200 тысяч евро в месяц.

Дорси начинал этот сезон в «Далласе», но не сумел закрепиться в составе команды и отправился в G-лигу. Там он провел 17 матчей, набирая в среднем 24,4 очка и 4,9 подбора.

Главным тренером «Фенербахче» является Димитрис Итудис. Специалист также возглавляет сборную Греции, за которую Дорси выступал на Евробаскете-2022.

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1 комментарий

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Arturitto
Турецкий пир во время чумы
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