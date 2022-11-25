Итудис добился 200-й победы в Евролиге в возрасте 52 лет. Это второй результат после Паскуаля

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«Фенербахче» Димитриса Итудиса в четверг обыграл «Милан» (82:72) в выездном матче Евролиги.

Победа стала 200-й в карьере Итудиса в рамках Евролиги. Грек добрался до этой отметки в возрасте 52 лет 77 дней, это второй результат в истории турнира после Хавьера Паскуаля.

Бывший главный тренер ЦСКА провел в Евролиге 265 матчей, процент побед составляет 75,5, что является лучшим результатом. 

По общему количеству побед Итудис на 5-м месте.

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