Димитрис Итудис вступил в перепалку на парковке, в ходе которой нелестно отозвался о Турции (Михалис Стефану)

Теги происшествия Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Беко сборная Греции чемпионат Турции Димитрис Итудис Баскетбол

Главный тренер «Фенербахче» и сборной Греции Димитрис Итудис попал в неприятную ситуацию в Турции.

Согласно сообщению инсайдера Михалиса Стефану, Итудис вступил в перепалку на парковке с человеком, который, предположительно, является его соседом. Во время выяснения отношений греческий специалист нелестно отозвался о семье оппонента и о Турции.

Итудис провел во главе «Фенербахче» сезон-22/23, он перебрался в Турцию из России, где тренировал ЦСКА.

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1 комментарий

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Al Al
Ну вот, ждем обратно в ЦСКА)
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