Пау Газоль, Кармело Энтони и Сью Берд посетили тренировку сборной США в Маниле
Прославленные игроки НБА и WNBA Пау Газоль, Кармело Энтони и Сью Берд в четверг посетили тренировку сборной США в Маниле.
В пятницу американская команда в полуфинале ЧМ-2023 сыграет с командой Германии.
Энтони – рекордсмен сборной США по количеству набранных очков.
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