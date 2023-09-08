Прославленные игроки и WNBA Пау Газоль, и в четверг посетили тренировку сборной США в Маниле.

В пятницу американская команда в полуфинале ЧМ-2023 сыграет с командой Германии.

Энтони – рекордсмен сборной США по количеству набранных очков.

«Гвардиола сказал мне: «Самая большая ложь – что ко всем игрокам нужно относиться одинаково». История Светислава Пешича

Карлик Джонс, Артурс Жагарс и 172-сантиметровый японец – люди, которых раскрыл чемпионат мира