Тайриз Халибертон навесил на Паоло Банкеро из-под ноги

Теги сборная Италии сборная США видео Чемпионат мира по баскетболу 2023 Тайриз Халибертон Паоло Банкеро Баскетбол

Разыгрывающий сборной США Тайриз Халибертон перехватил мяч у итальянца Габриэле Прочиды в середине площадки и исполнил навес на Паоло Банкеро из-под ноги. Банкеро завершил атаку данком двумя руками.

Сегодня США разгромили Италию в 1/4 финала чемпионата мира со счетом 100:63.

Американцы вышли в 1/2 финала, где встретятся с победителем матча Германия – Латвия.

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