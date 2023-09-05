Тайриз Халибертон навесил на Паоло Банкеро из-под ноги

Разыгрывающий сборной США Тайриз Халибертон перехватил мяч у итальянца Габриэле Прочиды в середине площадки и исполнил навес на из-под ноги. Банкеро завершил атаку данком двумя руками.

Сегодня США разгромили Италию в 1/4 финала чемпионата мира со счетом 100:63.

Американцы вышли в 1/2 финала, где встретятся с победителем матча Германия – Латвия.

Газоль, Дюрэнт, Кукоч и Шак – в символической сборной баскетбольных ЧМ по игровым номерам

Чего ждать в четвертьфиналах ЧМ по баскету? Заруба Дончича и Шэя, озлобленная сборная США, сюрпризы от Латвии и Литвы

Американцы впервые с 2002 года проиграли на групповом этапе ЧМ. Уже можно паниковать?