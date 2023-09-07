Пау Газоль не смог выбрать победителя турнира: «В этом вся прелесть чемпионата мира, верно?»

Теги Пау Газоль сборная Германии сборная США сборная Сербии сборная Канады Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Член Зала славы Пау Газоль не стал предсказывать победителя чемпионата мира-2023, отметив, что выиграть титул достоин каждый из коллективов.

«США против Германии. Германия тоже хорошо играет. Будет весело. Это интересно. Так что трудно сказать. Я думаю, что вся прелесть в том, что мы видели этот чемпионат мира и видели много таких же турниров. Все может сложиться по-разному.

Не думаю, что кто-то удивится, если Канада выиграет завтра. Но если Сербия будет играть хорошо, а их парни разыграются, а Богдан будет делать то, что умеет, у них все получится. Так что, повторюсь, будет интересно. И потом, США всегда считаются фаворитом. Но и они могут уступить, если сыграют не лучшим образом.

В этом вся прелесть чемпионата мира, верно? В конце концов, победителем станет сильнейшая команда», – сказал Газоль.

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