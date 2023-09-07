Пау Газоль не смог выбрать победителя турнира: «В этом вся прелесть чемпионата мира, верно?»

Член Зала славы не стал предсказывать победителя чемпионата мира-2023, отметив, что выиграть титул достоин каждый из коллективов.

«США против Германии. Германия тоже хорошо играет. Будет весело. Это интересно. Так что трудно сказать. Я думаю, что вся прелесть в том, что мы видели этот чемпионат мира и видели много таких же турниров. Все может сложиться по-разному.

Не думаю, что кто-то удивится, если Канада выиграет завтра. Но если Сербия будет играть хорошо, а их парни разыграются, а Богдан будет делать то, что умеет, у них все получится. Так что, повторюсь, будет интересно. И потом, США всегда считаются фаворитом. Но и они могут уступить, если сыграют не лучшим образом.

В этом вся прелесть чемпионата мира, верно? В конце концов, победителем станет сильнейшая команда», – сказал Газоль.

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