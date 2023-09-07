Кармело Энтони и Пау Газоль прилетели в Манилу на решающую стадию ЧМ-2023

Теги Кармело Энтони Пау Газоль сборная Германии сборная США сборная Сербии НБА сборная Канады Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Бывшие игроки НБА Кармело Энтони, который этим летом завершил карьеру, и Пау Газоль, в прошлом месяце введенный в Зал славы, прилетели в Манилу, Филиппины, на решающую стадию чемпионата мира-2023.

Завтра, 8 сентября, за выход в финал Сербия встретится с Канадой, США сыграют с Германией.

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