Кармело Энтони и Пау Газоль прилетели в Манилу на решающую стадию ЧМ-2023

Бывшие игроки НБА Кармело Энтони, который этим летом завершил карьеру, и , в прошлом месяце введенный в Зал славы, прилетели в Манилу, Филиппины, на решающую стадию чемпионата мира-2023.

Завтра, 8 сентября, за выход в финал Сербия встретится с Канадой, США сыграют с Германией.

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Звезда бега считает, что чемпионы НБА не должны называть себя «чемпионами мира». Это очень задело всех в лиге