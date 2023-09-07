Жорди Фернандес: «Диллон Брукс показал мастер-класс по игре в защите и однажды должен попасть в музей ФИБА»

Главный тренер сборной Канады Жорди Фернандес накануне 1/2 финала ЧМ-2023 против Сербии ответил, ожидает ли он от сербов таких же жалоб на судейство, как от игроков сборной Словении.

«Я не знаю, что они будут делать, и мне все равно. Если будут жаловаться, пусть жалуются. Мы должны играть в свой баскетбол, сохранять самообладание и контролировать то, что можем контролировать.

Вчера мы отлично сыграли в обороне, особенно , который показал мастер-класс по игре в защите и однажды должен попасть в музей ФИБА», – сказал Фернандес.

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