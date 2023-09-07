Жорди Фернандес: «Диллон Брукс показал мастер-класс по игре в защите и однажды должен попасть в музей ФИБА»

Теги сборная Сербии сборная Словении Жорди Фернандес сборная Канады Чемпионат мира по баскетболу 2023 Диллон Брукс Баскетбол

Главный тренер сборной Канады Жорди Фернандес накануне 1/2 финала ЧМ-2023 против Сербии ответил, ожидает ли он от сербов таких же жалоб на судейство, как от игроков сборной Словении.

«Я не знаю, что они будут делать, и мне все равно. Если будут жаловаться, пусть жалуются. Мы должны играть в свой баскетбол, сохранять самообладание и контролировать то, что можем контролировать. 

Вчера мы отлично сыграли в обороне, особенно Диллон Брукс, который показал мастер-класс по игре в защите и однажды должен попасть в музей ФИБА», – сказал Фернандес.

Тренер сборной Сербии побеждал Америку в США, выигрывал чемпионат Европы с Германией и делал первый требл в истории «Барсы»

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1 комментарий

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balander09
для начала надо выйти в финал, а там и выиграть его
а так, много чести, пока что
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