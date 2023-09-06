Зоран Драгич: «Не знаю, где находят таких судей»

Теги сборная Словении сборная Канады судьи Зоран Драгич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Диллон Брукс Баскетбол

Защитник сборной Словении Зоран Драгич после поражения от Канады (89:100) в 1/4 финала чемпионата мира обвинил судей в двойных стандартах.

«Мы хорошо знаем Диллона Брукса, это грязный игрок. Их целью было нас спровоцировать. Судьи на это не реагировали, что странно. Когда мы вступали с канадцами в контакт, судьи сразу фиксировали фол, а когда они вступали в контакт, никаких фолов не было. Интересно, как они сыграют против Сербии.

Лука был не в себе. Мы тоже много спорили с судьями, но было очень сложно. Когда тебя постоянно бьют, какое-то время ты не позволяешь себя спровоцировать, но потом получаешь два технических и тебе приходится уйти.

Я не знаю, где находят таких судей. Несмотря ни на что, мы могли сыграть лучше. Первые две четверти мы играли на очень высоком уровне. Дело не в судьях», – сказал Драгич.

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5 комментариев

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Vanila Panda
последняя фраза в тексте - дело не в судьях. почему бы это не вынести в заголовок?
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Вячеслав Речапов
Бедные медленные словенцы, почему же они не успевали за канадцами и фолили, почему словенцы,которые кроме дончича не шли в краску должны были давать фолы, кого там так били интересно и никогда не давали им фолы?
Ох уж эти словенцы, актёры больших и малых, нытики.
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ldkosharka
Так то рвали Луку нещадно, свистели за Канаду точно. Но и Секулич обкакался , растянули их и играли айзо , так как атлетичней , быстрее и классом выше почти каждый в Канаде. Ну так мне показалось .
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Вячеслав Речапов
Ответ Vanila Panda
последняя фраза в тексте - дело не в судьях. почему бы это не вынести в заголовок?
Последняя фраза ничего не значит, он во всём комментарии ныл о том, что судьи всё время давали фолы канадцам, а им нет.
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Ola BP
Ответ Вячеслав Речапов
Бедные медленные словенцы, почему же они не успевали за канадцами и фолили, почему словенцы,которые кроме дончича не шли в краску должны были давать фолы, кого там так били интересно и никогда не давали им фолы? Ох уж эти словенцы, актёры больших и малых, нытики.
Лол
За 22 до конца третей, Тоби бежит в отрыв, а Брукс откровенно срывает, за что должен быть технический. Но его не дают.
В начале четвёртой Шей идёт в краску и бросает - дают фол и ещё сверху технический. Показывают скамейку канадцев, которые сами не понимают за что дают технический.
Канада сильнее и мощнее, но судьи свистели им даже без касания, а в ответ словенцам не давали ничего.
С таким количеством фолов ты не можешь защищаться агрессивно, потому что за каждое касание тебе дадут два штрафных.
Я напомню, что судят по правилам ФИБА, а не НБА, и там МОЖНО касаться соперника. И Канаде это было дозволено, но никак не словенцам.
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