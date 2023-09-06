Зоран Драгич: «Не знаю, где находят таких судей»
Защитник сборной Словении Зоран Драгич после поражения от Канады (89:100) в 1/4 финала чемпионата мира обвинил судей в двойных стандартах.
«Мы хорошо знаем Диллона Брукса, это грязный игрок. Их целью было нас спровоцировать. Судьи на это не реагировали, что странно. Когда мы вступали с канадцами в контакт, судьи сразу фиксировали фол, а когда они вступали в контакт, никаких фолов не было. Интересно, как они сыграют против Сербии.
Лука был не в себе. Мы тоже много спорили с судьями, но было очень сложно. Когда тебя постоянно бьют, какое-то время ты не позволяешь себя спровоцировать, но потом получаешь два технических и тебе приходится уйти.
Я не знаю, где находят таких судей. Несмотря ни на что, мы могли сыграть лучше. Первые две четверти мы играли на очень высоком уровне. Дело не в судьях», – сказал Драгич.
Газоль, Дюрэнт, Кукоч и Шак – в символической сборной баскетбольных ЧМ по игровым номерам
Чего ждать в четвертьфиналах ЧМ по баскету? Заруба Дончича и Шэя, озлобленная сборная США, сюрпризы от Латвии и Литвы
Американцы впервые с 2002 года проиграли на групповом этапе ЧМ. Уже можно паниковать?
Ох уж эти словенцы, актёры больших и малых, нытики.
За 22 до конца третей, Тоби бежит в отрыв, а Брукс откровенно срывает, за что должен быть технический. Но его не дают.
В начале четвёртой Шей идёт в краску и бросает - дают фол и ещё сверху технический. Показывают скамейку канадцев, которые сами не понимают за что дают технический.
Канада сильнее и мощнее, но судьи свистели им даже без касания, а в ответ словенцам не давали ничего.
С таким количеством фолов ты не можешь защищаться агрессивно, потому что за каждое касание тебе дадут два штрафных.
Я напомню, что судят по правилам ФИБА, а не НБА, и там МОЖНО касаться соперника. И Канаде это было дозволено, но никак не словенцам.