Зоран Драгич: «Не знаю, где находят таких судей»

Защитник сборной Словении Зоран Драгич после поражения от Канады (89:100) в 1/4 финала чемпионата мира обвинил судей в двойных стандартах.

«Мы хорошо знаем , это грязный игрок. Их целью было нас спровоцировать. Судьи на это не реагировали, что странно. Когда мы вступали с канадцами в контакт, судьи сразу фиксировали фол, а когда они вступали в контакт, никаких фолов не было. Интересно, как они сыграют против Сербии.

Лука был не в себе. Мы тоже много спорили с судьями, но было очень сложно. Когда тебя постоянно бьют, какое-то время ты не позволяешь себя спровоцировать, но потом получаешь два технических и тебе приходится уйти.

Я не знаю, где находят таких судей. Несмотря ни на что, мы могли сыграть лучше. Первые две четверти мы играли на очень высоком уровне. Дело не в судьях», – сказал Драгич.

Газоль, Дюрэнт, Кукоч и Шак – в символической сборной баскетбольных ЧМ по игровым номерам

Чего ждать в четвертьфиналах ЧМ по баскету? Заруба Дончича и Шэя, озлобленная сборная США, сюрпризы от Латвии и Литвы

Американцы впервые с 2002 года проиграли на групповом этапе ЧМ. Уже можно паниковать?