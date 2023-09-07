Лугенц Дорт: «Мы с Диллоном Бруксом – лучшие защитники в мире»

Форвард сборной Канады и «Оклахомы» во время тренировки национальной команды ответил на вопрос журналиста, считает ли он себя лучшим защитником на периметре на чемпионате мира-2023.

«Я и – лучшие защитники в мире», – приводит слова Дорта журналист Sportal Христос Цалтас.

Канада завтра, 8 сентября, в 11:45 по московскому времени встретится с Сербией в матче за выход в финал.

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