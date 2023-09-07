Лугенц Дорт: «Мы с Диллоном Бруксом – лучшие защитники в мире»

Теги сборная Канады Чемпионат мира по баскетболу 2023 Диллон Брукс Лугенц Дорт Баскетбол

Форвард сборной Канады и «Оклахомы» Лу Дорт во время тренировки национальной команды ответил на вопрос журналиста, считает ли он себя лучшим защитником на периметре на чемпионате мира-2023.

«Я и Брукс – лучшие защитники в мире», – приводит слова Дорта журналист Sportal Христос Цалтас.

Канада завтра, 8 сентября, в 11:45 по московскому времени встретится с Сербией в матче за выход в финал.

«Раз по 40 в день фотографировался». Антон Понкрашов провел два месяца в Китае и делится эмоциями

Газоль, Дюрэнт, Кукоч и Шак – в символической сборной баскетбольных ЧМ по игровым номерам

Звезда бега считает, что чемпионы НБА не должны называть себя «чемпионами мира». Это очень задело всех в лиге

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фёдор Молчанов
Как ни гляну лично на Брукса в защите, так его размотают на раз-два.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lolik008
😂😂😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tim Timson
Ответ Фёдор Молчанов
Как ни гляну лично на Брукса в защите, так его размотают на раз-два.
завтра будешь смотреть?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fhneh
Ответ Фёдор Молчанов
Как ни гляну лично на Брукса в защите, так его размотают на раз-два.
Цепкий, упёртый, габаритный, подвижный. Умеет залезать под кожу. Я думаю Хьюстон скорее о контракте Ванвлита пожалеет, чем Брукса
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий