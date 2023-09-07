Лугенц Дорт: «Мы с Диллоном Бруксом – лучшие защитники в мире»
Форвард сборной Канады и «Оклахомы» Лу Дорт во время тренировки национальной команды ответил на вопрос журналиста, считает ли он себя лучшим защитником на периметре на чемпионате мира-2023.
«Я и Брукс – лучшие защитники в мире», – приводит слова Дорта журналист Sportal Христос Цалтас.
Канада завтра, 8 сентября, в 11:45 по московскому времени встретится с Сербией в матче за выход в финал.
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