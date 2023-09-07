Диллон Брукс: «Я лучший защитник периметра на этом турнире, в мире и в НБА»

Теги Хьюстон НБА сборная Канады Чемпионат мира по баскетболу 2023 Диллон Брукс Баскетбол

Форвард сборной Канады и «Хьюстона» Диллон Брукс назвал себя лучшим защитником периметра в мире.

«Я лучший защитник периметра на этом турнире, в мире и в НБА.

Я способен обеспечить отличную защиту благодаря своему IQ, а также благодаря дисциплине, которую я проявляю, когда нахожусь на площадке», – сказал Брукс.

Канада вышла в 1/2 финала чемпионата мира-2023, где встретится с Сербией.

Тренер сборной Сербии побеждал Америку в США, выигрывал чемпионат Европы с Германией и делал первый требл в истории «Барсы»

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8 комментариев

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Silay
Аккуратнее, я помню лицо Брукса после предыдущего громкого заявления.
+15
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+14
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Чудинов Дмитрий
будет забавно, если после этого сербы ему напихают ))
+1
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dev0
Окей
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Swhat
Сам себя не похвалить...
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ноунэйм
они все старые, я один молодой. где то уже мы это слышали, что главное, видели
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leon01
ты лучший балабол....(далее по тексту)
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гайка и болт
Ответ Swhat
Сам себя не похвалить...
Ибо не так, как если бы, но
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