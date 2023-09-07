Форвард сборной Канады и «Хьюстона» Диллон Брукс назвал себя лучшим защитником периметра в мире.

«Я лучший защитник периметра на этом турнире, в мире и в НБА.

Я способен обеспечить отличную защиту благодаря своему IQ, а также благодаря дисциплине, которую я проявляю, когда нахожусь на площадке», – сказал Брукс.

Канада вышла в 1/2 финала чемпионата мира-2023, где встретится с Сербией.

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