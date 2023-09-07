Андрей Кириленко: «Самое яркое достижение Литвы на ЧМ-2023 – победа над США»

Теги РФБ сборная Литвы сборная США Андрей Кириленко Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Президент РФБ Андрей Кириленко назвал победу сборной Литвы над командой США в матче второго группового этапа чемпионата мира самым ярким ее достижением на турнире.

«Не думаю, что выход в четвертьфинал является выдающимся достижением для сборной Литвы, потому что литовская команда всегда хорошо играла в баскетбол. Из самого яркого – то, что эта команда обыграла американскую сборную, которая считалась фаворитом.

Жаль, что в полуфинал выйти не смогли. Что им помешало достичь более высокого результата? Ничего, это спорт, лотерея, одна игра, которая, к сожалению для Литвы, сложилась неудачно», – сказал Кириленко.

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