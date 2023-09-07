Миндаугас Кузминскас: «Совру, если скажу, что выступление Латвии не стало для меня сюрпризом»

Теги сборная Литвы сборная Латвии Миндаугас Кузминскас Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Форвард сборной Литвы Миндаугас Кузминскас поделился ожиданиями от встречи с командой Латвии в матче за 5-е место чемпионата мира-2023.

«Я совру, если скажу, что выступление Латвии не стало для меня сюрпризом. Это сюрприз. Думаю, что для многих людей стало сюрпризом и то, что мы дошли до этой стадии.

Мы называем друг друга «бралюкас», что означает «братья», потому что у наших стран братские отношения, но только за пределами площадки. На площадке всегда идет серьезная борьба», – сказал Кузминскас.

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