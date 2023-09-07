Миндаугас Кузминскас: «Совру, если скажу, что выступление Латвии не стало для меня сюрпризом»

Форвард сборной Литвы Миндаугас Кузминскас поделился ожиданиями от встречи с командой Латвии в матче за 5-е место чемпионата мира-2023.

«Я совру, если скажу, что выступление Латвии не стало для меня сюрпризом. Это сюрприз. Думаю, что для многих людей стало сюрпризом и то, что мы дошли до этой стадии.

Мы называем друг друга «бралюкас», что означает «братья», потому что у наших стран братские отношения, но только за пределами площадки. На площадке всегда идет серьезная борьба», – сказал Кузминскас.

Газоль, Дюрэнт, Кукоч и Шак – в символической сборной баскетбольных ЧМ по игровым номерам

Чего ждать в четвертьфиналах ЧМ по баскету? Заруба Дончича и Шэя, озлобленная сборная США, сюрпризы от Латвии и Литвы

Американцы впервые с 2002 года проиграли на групповом этапе ЧМ. Уже можно паниковать?