Игнас Браздейкис: «США и Канада выйдут в финал чемпионата мира»

Форвард сборной Литвы Игнас Браздейкис поделился ожиданиями от полуфинальных матчей чемпионата мира.

«В матче между США и Германией все будет зависеть от того, кто будет в ударе. Хотя я, наверное, отдам преимущество США. После поражения от нас они как бы перегруппировались. Думаю, что они фавориты.

В другом матче отдам преимущество Канаде. У них более глубокий состав», – сказал литовец.

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