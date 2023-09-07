Игнас Браздейкис: «США и Канада выйдут в финал чемпионата мира»

Теги сборная Литвы сборная Германии сборная США сборная Сербии сборная Канады Чемпионат мира по баскетболу 2023 Игнас Браздейкис Баскетбол

Форвард сборной Литвы Игнас Браздейкис поделился ожиданиями от полуфинальных матчей чемпионата мира.

«В матче между США и Германией все будет зависеть от того, кто будет в ударе. Хотя я, наверное, отдам преимущество США. После поражения от нас они как бы перегруппировались. Думаю, что они фавориты.

В другом матче отдам преимущество Канаде. У них более глубокий состав», – сказал литовец.

Газоль, Дюрэнт, Кукоч и Шак – в символической сборной баскетбольных ЧМ по игровым номерам

Чего ждать в четвертьфиналах ЧМ по баскету? Заруба Дончича и Шэя, озлобленная сборная США, сюрпризы от Латвии и Литвы

Американцы впервые с 2002 года проиграли на групповом этапе ЧМ. Уже можно паниковать?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий