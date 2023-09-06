Жорди Фернандес: «Диллон Брукс и Лу Дорт – два лучших защитника периметра на чемпионате мира»

Главный тренер сборной Канады Жорди Фернандес прокомментировал удаление в матче против Словении (100:89) в 1/4 финала ЧМ-2023 и назвал Брукса и лучшими защитниками периметра на турнире.

«Диллону Бруксу нужно стараться лучше. Он нужен нам на площадке. Нельзя доводить до удаления. Нам нужно сохранять хладнокровие.

Мне очень повезло, что у меня есть два лучших защитника периметра на этом турнире – Диллон Брукс и Лу Дорт. Сегодня мы провели мастер-класс по игре в обороне. И если вы так не считаете, вы не любите баскетбол», – сказал Фернандес.

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