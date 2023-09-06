Жорди Фернандес: «Диллон Брукс и Лу Дорт – два лучших защитника периметра на чемпионате мира»

Теги сборная Словении Жорди Фернандес сборная Канады Чемпионат мира по баскетболу 2023 Диллон Брукс Лугенц Дорт Баскетбол

Главный тренер сборной Канады Жорди Фернандес прокомментировал удаление Диллона Брукса в матче против Словении (100:89) в 1/4 финала ЧМ-2023 и назвал Брукса и Лу Дорта лучшими защитниками периметра на турнире.

«Диллону Бруксу нужно стараться лучше. Он нужен нам на площадке. Нельзя доводить до удаления. Нам нужно сохранять хладнокровие.

Мне очень повезло, что у меня есть два лучших защитника периметра на этом турнире – Диллон Брукс и Лу Дорт. Сегодня мы провели мастер-класс по игре в обороне. И если вы так не считаете, вы не любите баскетбол», – сказал Фернандес.

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2 комментария

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BVV
Лучшие защитники периметра сборной Канады в каждом матче - 3 человека, напрямую не кидающие мяч;)
Шутка.
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ivan ivanov
Бриджес: 🗿
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