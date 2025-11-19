Леброн Джеймс: «У меня никогда не было ограничений по позиции. Нет ни одной команды, в которой я не нашел бы свое место»

Леброн Джеймс прокомментировал ожидания от сезона.

«Лейкерс » идут 10-4 без Леброна Джеймса . Знаменитого форварда спросили, что он думает о своем месте в команде.

«Это не имеет значения. Я баскетболист. Лучшая моя черта – у меня никогда не было ограничений по позиции. Баскетбол без позиций. Нет ни одной команды в мире, в которой я не смог бы найти места и быть полезным. Могу делать все на площадке, что нужно будет команде», – заявил Джеймс, вернувшийся в команду после травмы.