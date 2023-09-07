Эймантас Бенджюс пропустит остаток чемпионата мира из-за травмы

Форвард сборной Литвы Эймантас Бенджюс более не поможет своей команде на чемпионате мира-2023 из-за травмы ноги, сообщает BasketNews.

33-летний баскетболист получил повреждение в воскресном матче с командой США и не принимал участия в четвертьфинальном поединке против Сербии.

Литве предстоит сыграть в матчах за 5-8 места. Сегодня они встретятся со сборной Словении.

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