Эймантас Бенджюс пропустит остаток чемпионата мира из-за травмы

Теги сборная Литвы сборная Словении Эймантас Бенджюс Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Форвард сборной Литвы Эймантас Бенджюс более не поможет своей команде на чемпионате мира-2023 из-за травмы ноги, сообщает BasketNews.

33-летний баскетболист получил повреждение в воскресном матче с командой США и не принимал участия в четвертьфинальном поединке против Сербии.

Литве предстоит сыграть в матчах за 5-8 места. Сегодня они встретятся со сборной Словении.

«Раз по 40 в день фотографировался». Антон Понкрашов провел два месяца в Китае и делится эмоциями

Газоль, Дюрэнт, Кукоч и Шак – в символической сборной баскетбольных ЧМ по игровым номерам

Звезда бега считает, что чемпионы НБА не должны называть себя «чемпионами мира». Это очень задело всех в лиге

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий