Лука Дончич раздал болельщикам автографы перед матчем против Литвы

Теги сборная Литвы сборная Словении видео болельщики Лука Дончич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Звездный разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич перед матчем против Литвы раздал филиппинским болельщикам автографы.

Словения и Литва встречаются в рамках матчей за 5-8 места чемпионата мира-2023.

Вчера Словения проиграла Канаде в 1/4 финала (89:100). Дончич был удален в четвертой четверти встречи за два технических фола.

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1 комментарий

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AT-55
По игре Луки создаётся впечатление, что НБА его испортила(. Да, там он феерит периодически, набирает по 50 очков, делает кучу трипл-даблов. Но, во-первых, это и там не приводит к какому-то значимому результату, а во-вторых, и сборная играет хуже с таким Лукой. Когда он играл в "Реале" и делил лидерство в сборной с Драгичем, Словения взяла ЧЕ, а сейчас все это выглядит как театр одного актера с бесконечными ленивыми трехами со степбеком, бросками через руки со средней и в проходах, медленным физическим умиранием к середине игры и т.д. Больно смотреть на некоторые игры
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