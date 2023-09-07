Лука Дончич раздал болельщикам автографы перед матчем против Литвы

Звездный разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич перед матчем против Литвы раздал филиппинским болельщикам автографы.

Словения и Литва встречаются в рамках матчей за 5-8 места чемпионата мира-2023.

Вчера Словения проиграла Канаде в 1/4 финала (89:100). Дончич был удален в четвертой четверти встречи за два технических фола.

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