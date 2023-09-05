Богдан Богданович забрасывал трехочковый в 23 матчах чемпионата мира подряд

Теги Кирк Пенни сборная Литвы сборная Сербии Богдан Богданович Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Атакующий защитник сборной Сербии Богдан Богданович забрасывал как минимум один трехочковый в 23 матчах чемпионата мира подряд.

Богданович повторил рекорд новозеландца Кирка Пенни, который был единственным игроком за последние 30 лет, которому удалась такая серия матчей.

Во вторник Сербия обыграла Литву (87:68) в 1/4 финала ЧМ-2023. Богданович набрал 21 очко, реализовав 9 из 13 с игры, включая 2 из 4 из-за дуги.

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2 комментария

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bdh
Ответ Pertinax Gandi
А что это вы его по имени-отчеству, а фамилию не сказали. Мы в России знаем только Сергея Богдановича и его фамилию называть действительно нет необходимости.
Что ты такое
+1
0
+1
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