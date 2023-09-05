Богдан Богданович забрасывал трехочковый в 23 матчах чемпионата мира подряд

Атакующий защитник сборной Сербии Богдан Богданович забрасывал как минимум один трехочковый в 23 матчах чемпионата мира подряд.

Богданович повторил рекорд новозеландца Кирка Пенни, который был единственным игроком за последние 30 лет, которому удалась такая серия матчей.

Во вторник Сербия обыграла Литву (87:68) в 1/4 финала ЧМ-2023. Богданович набрал 21 очко, реализовав 9 из 13 с игры, включая 2 из 4 из-за дуги.

Газоль, Дюрэнт, Кукоч и Шак – в символической сборной баскетбольных ЧМ по игровым номерам

Чего ждать в четвертьфиналах ЧМ по баскету? Заруба Дончича и Шэя, озлобленная сборная США, сюрпризы от Латвии и Литвы

Американцы впервые с 2002 года проиграли на групповом этапе ЧМ. Уже можно паниковать?