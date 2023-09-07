Стефано Тонут исполнил реверс-лэй-ап с фолом

Атакующий защитник сборной Италии Стефано Тонут в матче против Латвии исполнил великолепный реверс-лэй-ап с фолом.

Италия проиграла Латвии (82:87) в рамках матчей за 5-8 места чемпионата мира-2023. Тонут отметился 11 очками, 3 передачами и 2 перехватами.

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