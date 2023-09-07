Стефано Тонут о матчах за 5-8 места: «Думаем о том, чтобы как следует отметить завершение карьеры Луиджи Датоме»

Защитник сборной Италии Стефано Тонут рассказал, как команда находит мотивацию на последние две встречи чемпионата мира-2023.

Итальянцы вылетели из плей-офф, им предстоит сыграть в матчах за места с 5 по 8.

«Думал об этом сегодня утром. Трудно найти мотивацию в двух относительно важных матчах после такого тяжелого поражения.

Одним из стимулов для нас является желание находиться как можно выше в рейтинге ФИБА. Но в основном мы думаем о том, чтобы как следует отметить завершение карьеры », – сказал Тонут.

«Раз по 40 в день фотографировался». Антон Понкрашов провел два месяца в Китае и делится эмоциями

Газоль, Дюрэнт, Кукоч и Шак – в символической сборной баскетбольных ЧМ по игровым номерам

Звезда бега считает, что чемпионы НБА не должны называть себя «чемпионами мира». Это очень задело всех в лиге