Стефано Тонут о матчах за 5-8 места: «Думаем о том, чтобы как следует отметить завершение карьеры Луиджи Датоме»

Теги сборная Италии сборная Латвии Луиджи Датоме Чемпионат мира по баскетболу 2023 Стефано Тонут Баскетбол

Защитник сборной Италии Стефано Тонут рассказал, как команда находит мотивацию на последние две встречи чемпионата мира-2023.

Итальянцы вылетели из плей-офф, им предстоит сыграть в матчах за места с 5 по 8.

«Думал об этом сегодня утром. Трудно найти мотивацию в двух относительно важных матчах после такого тяжелого поражения.

Одним из стимулов для нас является желание находиться как можно выше в рейтинге ФИБА. Но в основном мы думаем о том, чтобы как следует отметить завершение карьеры Луиджи Датоме», – сказал Тонут.

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