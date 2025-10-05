Нафиса Коллиер отменила встречу с комиссионером Кэти Энгельберт

Коллиер решила, что после высказываний Энгельберт встречаться с ней бессмысленно.

По информации ESPN, форвард «Миннесоты » Нафиса Коллиер отменила свою встречу с комиссионером женской НБА Кэти Энгельберт на следующей неделе.

Ранее Коллиер написала Энгельберт, что готова встретиться с ней, чтобы обсудить критику в адрес комиссионера и лиги , прозвучавшую на пресс-конференции Коллиер во вторник.

Однако заявление Энгельберт на пресс-конференции в пятницу о том, что описание Коллиер их частного разговора было наполнено неточностями, «практически разрушило отношения без возможности восстановления», как выразился один из источников.

Энгельберт в пятницу категорически отрицала, что говорила, будто Кейтлин Кларк и другие звезды «должны стоять на коленях» в знак благодарности за платформу, которую лига им предоставила, как утверждала Коллиер.

«В социальных сетях и в репортажах циркулирует много неточностей», – заявила Энгельберт. «Я глубоко уважаю игроков. Сейчас, в период коллективных переговоров, много эмоций и страстей... Я, конечно, опечалена».

Энгельберт признала, что ей предстоит много работы по восстановлению доверия с игроками, но выразила уверенность, что сможет это сделать.

Игроки по всей лиге выступили в поддержку Коллиер и ее критики в адрес руководства лиги, включая Кларк, которая заявила, что звезда «Линкс» высказала «обоснованные тезисы».