1

Нафиса Коллиер отменила встречу с комиссионером Кэти Энгельберт

Коллиер решила, что после высказываний Энгельберт встречаться с ней бессмысленно.

По информации ESPN, форвард «Миннесоты» Нафиса Коллиер отменила свою встречу с комиссионером женской НБА Кэти Энгельберт на следующей неделе.

Ранее Коллиер написала Энгельберт, что готова встретиться с ней, чтобы обсудить критику в адрес комиссионера и лиги, прозвучавшую на пресс-конференции Коллиер во вторник.

Однако заявление Энгельберт на пресс-конференции в пятницу о том, что описание Коллиер их частного разговора было наполнено неточностями, «практически разрушило отношения без возможности восстановления», как выразился один из источников.

Энгельберт в пятницу категорически отрицала, что говорила, будто Кейтлин Кларк и другие звезды «должны стоять на коленях» в знак благодарности за платформу, которую лига им предоставила, как утверждала Коллиер.

«В социальных сетях и в репортажах циркулирует много неточностей», – заявила Энгельберт. «Я глубоко уважаю игроков. Сейчас, в период коллективных переговоров, много эмоций и страстей... Я, конечно, опечалена».

Энгельберт признала, что ей предстоит много работы по восстановлению доверия с игроками, но выразила уверенность, что сможет это сделать.

Игроки по всей лиге выступили в поддержку Коллиер и ее критики в адрес руководства лиги, включая Кларк, которая заявила, что звезда «Линкс» высказала «обоснованные тезисы».

Кто лучший американский игрок в НБА?2882 голоса
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
logoженская НБА
logoКейтлин Кларк
logoНафиса Коллиер
Кэти Энгельберт
Миннесота жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стивен Эй Смит: «Кэти Энгельберт должна покинуть пост комиссионера женской НБА»
1сегодня, 06:06
Комиссионер женской НБА Кэти Энгельберт отрицает комментарии в адрес Кейтлин Кларк и возможность ухода со своей должности
2вчера, 16:16
Нафиса Коллиер: «У нас худшее в мире руководство»
211 октября, 05:10
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» обыграл «Пари НН», ЦСКА играет с «Бетсити Пармой»
3 минуты назадLive
Яннис Адетокумбо: «Наследие очень важно для меня. Хочу выиграть еще один чемпионский титул и еще одну медаль со сборной»
сегодня, 11:46
Джейк Ларэвиа о Стивене Адамсе: «Этот чувак – просто животное. Расхаживал по базе босиком со стейками в обеих руках»
8сегодня, 10:57
Новичок «Бостона» Уго Гонсалес испытывает проблемы из-за языкового барьера
13сегодня, 10:00
Алекс Хэмилтон присоединился к «Автодору»
1сегодня, 07:45Фото
Джимми Батлер восстанавливается после травмы голеностопа и может пропустить матч с «Лейкерс»
2сегодня, 07:20
Скип Бэйлесс: «Между «Лейкерс» и Леброном Джеймсом идет холодная война»
21сегодня, 07:13
Джамал Мюррэй: «Новый «Денвер» напоминает мне команду времен «пузыря». Будет интересно»
2сегодня, 06:54
Никола Йович о беспокойстве по поводу травм на фоне нового контракта: «Просто не везло. Когда тебя бьют, нельзя приказать кости не ломаться»
4сегодня, 06:38
Джейлен Браун о принятии лидерской роли в «Селтикс»: «Обрел покой и готов показывать миру, кто такой Джейлен Браун»
3сегодня, 06:31
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» победил «Марусси», «Панатинаикос» принимает ПАОК
2 минуты назад
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» встретится с «Бурсаспором», «Бююкчекмедже» принимает «Манису» и другие матчи
9 минут назад
Премьер-лига. Женщины. УГМК играет с московским «Динамо», «Надежда» принимает «Самару» и другие матчи
32 минуты назадLive
Женская НБА. Финал. «Лас-Вегас» примет «Финикс» во втором матче серии
сегодня, 09:37
Чемпионат Франции. «Монако» примет «Элан Шалон», «Виллербан» сыграет с «Сен-Кантеном»
33 минуты назад
Адриатическая лига. «Будучность» примет «Спартак Суботица», «Мега» сыграет с «Цедевитой Олимпией»
33 минуты назад
Чемпионат Италии. «Милан» встретится с «Дертоной», «Брешия» сыграет с «Тревизо» и другие матчи
33 минуты назад
ACB. «Валенсия» примет «Барселону», «Реал» разобрался с «Гран-Канарией» и другие матчи
34 минуты назад
Джордан Пул набросил аллей-уп со своей половины площадки
сегодня, 11:28Видео
Евгений Богачев: «Победить «Зенит» с разницей в одно очко – это уже уверенная победа. Конечно, сейчас может быть какое‑то небольшое поощрение для команды»
3сегодня, 08:02