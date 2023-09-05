Джанмарко Поццекко после матча с США: «Обычно я не разговариваю с игроками соперника»

Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко объяснил, зачем он остановился поговорить с главным тренером команды США Стивом Керром после поражения от американцев в 1/4 финала чемпионата мира (63:100).

«Во время матча мы начали разговаривать с некоторыми игроками сборной США. Я хотел объяснить, что не жалуюсь и не спорю с ними. Сказал, что дело только в некоторых фолах, ничего больше.

Я сам был игроком. Как тренер я не разговариваю с игроками соперника. Такого быть не должно.

Стив Керр сказал, что понимает меня», – рассказал Поццекко.

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